Британский истребитель F-35 потерпел крушение из-за дождевика

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Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, утонувший при попытке взлететь с британского авианосца Queen Elizabeth, потерпел аварию из-за дождевика, попавшего в воздухозаборник, передаёт Lenta.ru.

Дождевик перекрыл канал поступления воздуха в двигатель, из-за чего самолёт потерял скорость во время взлёта и упал за борт, — пишет издание.

Отмечается, что дождевик из-за сильного порыва ветра сорвался с одного из моряков, находившегося на палубе авианосца в момент взлёта истребителя. Пилот успел катапультироваться и отделался только незначительными травмами. Позже был поднят и сам летательный аппарат.

Однако по делу задержан не хозяин дождевика, а другой член экипажа Queеn Elizabeth — тeхник, занимающийся бортовой системой видеонаблюдения. Он выложил в Интернeте кадры падения истребителя.

Ранее было опубликовано видео момента падения истребителя F-35B Королевских ВВС при взлёте с авианосца HMS Queen Elizabeth в Средиземное море.

Британия сейчас имеет на вооружении 17 истребителей F-35B, их число в ближайшие годы хотят увеличить до 138.