Британские пехотинцы научились летать

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Королевские морские пехотинцы испытали реактивные гидрокостюмы британской технологической стартап-компании Gravity Industries, передаёт «360».

Издание уточняет, что изобретение позволяет подниматься в воздух, передвигаться между кораблями и высаживаться на борт судна.

Учения прошли возле южного побережья Великобритании. Реактивный костюм может помочь военнослужащим быстро пересекать воду и участвовать с воздуха в морских абордажных операциях. Также он может стать частью экипировки парамедиков.

Костюм способен удерживать владельца в воздухе до восьми минут. Изобретение оснащено пятью мини-реактивными двигателями, благодаря чему можно развить скорость до 55 миль в час.

Ранее в России завершились испытания модульного пистолета Лебедева «Рысь». Как рассказали в концерне «Калашников», госкомиссия утвердила результаты тестов и рекомендовала принять пистолет на вооружение. Пистолет «Рысь» начали разрабатывать по заказу Росгвардии в 2017 году. Создатели оружия рассчитывают, что им заинтересуются также и другие структуры.

На «Рыси» можно применять различное навесное оборудование, магазины увеличенной ёмкости, ударно-спусковой механизм с режимом автоматической стрельбы. Пистолет создан под патрон 9×19 мм в двух вариантах — стандартном и специальном. В спецверсии предусмотрено приспособление для снижения звука стрельбы, дополнительный ствол с посадочным местом для его установки и элементами для размещения оружия на экипировке.