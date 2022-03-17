Британия разместит в Польше новейшую систему ПВО Sky Sabre

Великобритания развернёт в Польше систему ПВО Sky Sabre и 100 военных, заявил британский министр обороны Бен Уоллес по итогам встречи со своим польским коллегой Мариушем Блащаком, передаёт РИА Новости. По его словам, Sky Sabre является самой современной системой средней дальности, которую Лондон планирует развивать вместе с Варшавой.

Мы размещаем в Польше систему средней дальности Sky Sabre и дополнительно 100 солдат, чтобы поддержать Польшу и гарантировать безопасность польского воздушного пространства, — сказал Уоллес.

Армия Великобритании приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre в декабре 2021 года. Как сообщалось ранее, новая система ПВО пришла на смену ракетам Rapier, использовавшимся с 1970-х годов. При этом она может управлять одновременно полётом 24 ракет, способных ликвидировать истребители, дроны и умные ракеты с лазерным наведением.

Источники Times отмечают, что новую систему ПВО запускают, «чтобы отражать угрозы, исходящие от российских истребителей-невидимок» Су-57, получивших у НАТО кодовое имя Felon. Как заявил тогдашний министр обороны Великобритании Джереми Куин, передовая технология повысила защиту британских войск с воздуха.