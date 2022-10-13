Британия поставит Украине ракеты AMRAAM для американских комплексов NASAMS The Times: Лондон поставит Киеву ракеты AMRAAM для американских комплексов NASAMS

Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Великобритания поставит Киеву ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS, пишет газета The Times. Отмечается, что США до конца года передадут Украине два ЗРК NASAMS, а всего будет переданы 8 таких комплексов. Лондон также проанонсировал поставки дополнительных 18 гаубиц.

Правительство Великобритании поставит Украине ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS, — сказано в публикации.

Британское правительство уже осуществило поставки 20 гаубиц М109.

Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявил, что Украине требуются дополнительные поставки военной помощи. Глава Пентагона уточнил, что речь идет о средствах дальнего огневого поражения, системах ПВО и артиллерии. Остин выразил свою благодарность союзникам, которые предоставляют Киеву вооружение. Объем военной помощи, которую США оказали Украине с начала спецоперации составил $16,8 млрд.

Президент США Джо Байден ранее обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с требованием прекратить жаловаться на недостаточную американскую поддержку, так как Киев может лишиться денежной помощи Вашингтона. Американский лидер указал на то, что ему будет сложно просить конгресс о деньгах, если Киев покажется неблагодарным.