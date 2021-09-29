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Британцы раскритиковали испытания новой гиперзвуковой ракеты в США

15:43, 29 сентября 2021
Британцы раскритиковали испытания новой гиперзвуковой ракеты в США Фото: pixabay.com
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Испытания новой американской гиперзвуковой ракеты вызвали ироничную реакцию со стороны читателей британской газеты Daily Express. Британцы назвали «игрушками» новейшие системы вооружения, отметив, что крупные державы не ведут масштабных конфликтов в современном мире.

В британском таблоиде появилась статья об успешном испытательном пуске новой гиперзвуковой ракеты в США. По данным Пентагона, скорость полёта ракеты достигла 6,2 тысячи километров в час, что впятеро превышает скорость звука. Публикация вызвала бурную дискуссию читателей, которые заявили, что Вашингтону не следует заниматься созданием подобного вооружения.

Игрушки для мальчишек. <...> Войны со стрельбой ведут только отсталые страны, которым посчастливилось иметь ВВС. Когда в последний раз передовая и развитая страна вступала в войну с другой передовой и развитой страной? — написал один из читателей.


Ещё один пользователь напомнил, что в советские времена американцы «лгали о своих возможностях, пытаясь втянуть СССР в дорогостоящую гонку вооружений». Он назвал американцев агрессорами, которые убивают друг друга в собственной стране во всё большем количестве. Россия же, по его словам, обладает огромными запасами полезных ископаемых, а также возможностью производства продукции, необходимой и легко доступной для Западной Европы.

Ранее сообщалось, что пущенная ракета была создана корпорацией Raytheon. На ней установлен двигатель Northrop Grumman, работающий на смеси углеводородного топлива и воздуха. Запуск производился с самолёта. Это первое успешное испытание подобного рода в американской армии с 2013 года.

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