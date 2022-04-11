БПК «Адмирал Пантелеев» провёл учения в Южно-Китайском море

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота провёл учения по противовоздушной обороне в акватории Южно-Китайского моря, передаёт EADaily со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа. По данным ведомства, корабль отработал алгоритм действий по приведению в боевую готовность средств ПВО для отражения авиаудара.

Как сообщается, воздушную цель смоделировали электронным способом. Сам «Адмирал Пантелеев» практические стрельбы не выполнял.

Экипаж корабля по команде отработал алгоритм действий по приведению в боевую готовность средств ПВО для отражения авиаудара. Личный состав выполнил захват цели и при подлёте самолёта условного противника в зону поражения уничтожил «вражеский» бомбардировщик зенитным ракетным комплексом до начала бомбометания, — рассказали в пресс-службе.

В учениях, которые в настоящее время проводятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, также принимает участие средний морской танкер «Ижора».

6 апреля в Восточном военном округе России началась контрольная проверка боеготовности войсковых частей и соединений с боевыми стрельбами. В мероприятиях принимают участие десятки тысяч военнослужащих и задействовано несколько тысяч единиц военной и специальной техники. Проверка пройдёт на полигонах Хабаровского, Приморского, Забайкальского краёв, Республики Бурятия, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономных областей.