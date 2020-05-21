Борисов: подготовка к испытанию новой ракеты «Сармат» продолжается

https://static.news.ru/photo/eb976a00-9b30-11ea-aef9-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Ситуация с распространением коронавируса не повлияла на подготовку к проведению лётных испытаний новой тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» , сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, все работы ведутся согласно плану.

На предприятиях, участвующих в создании комплекса, производственные процессы не останавливались. Там приняты необходимые санитарно-эпидемиологические меры, включая тестирование сотрудников, — отметил он.

Борисов добавил, что сроки испытаний ракеты пройдёт в сроки, которые определят генконструктор и Минобороны, передаёт РИА Новости.

Ракеты «Сармат» призваны заменить советские ракеты Р-36М2 «Воевода». В отличие от Р-36М, в концепции нового комплекса делается акцент не на максимальный вес забрасываемых боеголовок, а на доставку пусть меньшего их числа, но по таким траекториям и такими способами, которые существенно затрудняют их уничтожение.

Как писал NEWS.ru, в 2018 году президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию официально объявил, что американские системы ПРО бессильны перед «Сарматом». В видеоролике, демонстрирующем действие ракеты, боеголовка была запущена в сторону США. Российские информагентства тогда сказали, что она может уничтожить штат Техас. В Америке на это отреагировали с юмором.