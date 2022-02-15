Более 20 кораблей Северного флота приступили к учениям в Баренцевом море

В Баренцевом море стартовали учения Северного флота. В мероприятиях примут участие более 20 кораблей и судов, в том числе подводные лодки, а также более 10 летательных аппаратов армии ВВС и ПВО, сообщили в пресс-службе флота.

В составе разнородных сил Северного флота в Баренцевом море действуют тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», другие боевые корабли, атомные и дизельные подводные лодки и суда обеспечения, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для участия в учениях корабли и подводные лодки покинули пункты постоянного базирования и перешли в назначенные районы.

Согласно плану подготовки военных на 2022 год, в январе — феврале во всех зонах ответственности флотов запланирована серия военно-морских учений под общим руководством главкома ВМФ России Николая Евменова. Всего в них примут участие свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, порядка 10 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось, что из Севастополя и Новороссийска для проведения масштабных учений вышли более 30 кораблей Черноморского флота. В ходе учений корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят ракетные, артиллерийские стрельбы, нанесут ракетные и бомбовые удары по морским, береговым и воздушным целям. Среди трёх десятков боевых кораблей — фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли и корабли противоминной обороны.