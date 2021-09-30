Боевые роботы «Уран-9» и «Нерехта» поступят в российские войска в 2022 году

В 2022 году в российских сухопутных войсках начнётся опытная эксплуатация боевых робототехнических комплексов «Уран-9» и «Нерехта», которые были опробованы в ходе стратегических учений «Запад-2021». Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил главком сухопутных войск, генерал Олег Салюков.

Главком отметил , что робототехнические комплексы, вооружённые 30-миллиметровыми автоматическими пушками, пулемётами и противотанковыми управляемыми ракетами, впервые использовались в боевых порядках и поразили все обнаруженные цели. На них были возложены задачи разведки и поражения противника. Управление комплексами осуществлялось через операторов, которые в режиме реального времени наблюдали за ходом учений. По результатам опытной эксплуатации в 2022 году будет принято решение о количестве комплексов, которые в итоге поступят в сухопутные войска.

Он также напомнил, что с 2019 года идет разработка перспективных робототехнических комплексов тяжелого и среднего классов. Речь идёт об опытно-конструкторских работах (ОКР) «Штурм» и «Соратник».

В данных ОКР будет отработан вопрос комплексированного управления наземными и воздушными роботизированными средствами за счет функционирования программно-аппаратного комплекса роботизации (получения, обработки и передачи разведывательной информации с помощью БПЛА на наземный пункт управления), — пояснил главком.

Ранее сообщалось, что в ходе учений «Ураны-9» вели огонь из ракетных комплексов «Атака», реактивных пехотных огнемётов, 30-мм пушек и пулемётов. Роботы «Нерехта» вооружены 12,7-мм пулемётом «Корд» и 30-мм гранатомётом АГ-30М. Они могут корректировать огонь, доставлять снаряжение и боеприпасы.

В совместных учениях России и Белоруссии «Запад-2021» приняли участие военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа Вооружённых сил РФ, представители руководства и личный состав вооружённых сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии, а также представитель военной делегации Шри-Ланки. Наиболее отличившиеся военнослужащие поощрены ведомственными наградами Минобороны России.