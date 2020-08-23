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Боевая мощь России: лучшие фото форума «Армия-2020»

12:33, 24 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международные игры и форум «Армия-2020» продемонстрировали новейшие образцы военной техники России. Среди них — новое smart-ружьё от концерна «Калашников», зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2», комплекс противоракетной обороны С-350 «Витязь», а также Су-57 — самолёт пятого поколения, который ещё не поступил в российскую армию. Всего было представлено более 1500 предприятий и около 30 тысяч экспонатов. Традиционный танковый биатлон отличился более сложными испытаниями и непредсказуемой трассой.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Астахов/РИА Новости

Григорий Сысоев/РИА Новости

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

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