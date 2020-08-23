Боевая мощь России: лучшие фото форума «Армия-2020»

Международные игры и форум «Армия-2020» продемонстрировали новейшие образцы военной техники России. Среди них — новое smart-ружьё от концерна «Калашников», зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2», комплекс противоракетной обороны С-350 «Витязь», а также Су-57 — самолёт пятого поколения, который ещё не поступил в российскую армию. Всего было представлено более 1500 предприятий и около 30 тысяч экспонатов. Традиционный танковый биатлон отличился более сложными испытаниями и непредсказуемой трассой.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дмитрий Астахов/РИА Новости
Григорий Сысоев/РИА Новости
Кирилл Каллиников/РИА Новости
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
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