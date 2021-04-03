BI: Россия получила морской флот, представляющий угрозу НАТО

https://static.news.ru/photo/fdb36674-59ba-11ea-8f27-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Россия располагает современным и постоянно растущим в размерах военно-морским флотом, который представляет уникальную угрозу вооружённым силам НАТО. Об этом пишет издание Bussines Insider.

Авторы статьи отмечают , что российский ВМФ активизирует свою деятельность в Арктике, Африке, на Ближнем Востоке, а также внимательно наблюдает за НАТО, совершая походы вокруг Европы.

В настоящее время российский флот насчитывает порядка 360 кораблей и судов всех типов.

На смену большим крейсерам УРО и эсминцам пришли готовые к современному бою корабли поменьше, такие как корветы и фрегаты, — говорится в публикации.

При этом авторы BI считают, что многие из этих кораблей меньше по размерам и хуже оснащены, чем аналогичные корабли флота НАТО, однако преимущество Россия получает за счёт новой техники и оружия, особенно — крылатых ракет «Калибр».

Кроме того, в материале говорится. что истинные силы российского ВМФ скрывается под водой. В состав флота входят 59 субмарин, включая 12 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами и 9 атомных подводных лодок с крылатыми ракетами.

К концу 2021 года в эксплуатацию предполагается ввести ещё шесть новых лодок, в том числе три атомные. Также будет проведена приёмка модернизированного тяжёлого атомного ракетного крейсера проекта 1144 «Орлан». К концу 2022 года начнутся ходовые испытания единственного российского авианосца.

Таким образом, авторы статьи делают вывод, что Россия сократила число своих вооружённых сил, одновременно оптимизировав их, повысив качество и профессионализм, а также оборудовав их современной техникой.

Ранее атомная подводная лодка «Пермь» проекта 885М (08851) «Ясень-М» первой среди российских субмарин получит гиперзвуковую ракету «Циркон», которую зарубежные СМИ уже окрестили «смертоносной». Об этом писал NEWS.ru.