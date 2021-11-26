«Безумный проект»: в Польше поразились российским тепловозом-вездеходом

Военные аналитики из Польши восхитились российским тепловозом на колесном шасси М-62 «Машка», созданном всего в двух образцах по заказу Минобороны в 1990-х. Эксперты сравнили тепловоз с машиной из фантастического фильма «Безумный Макс», сообщает «ПолитРоссия».

Если где-то и должен был быть такой безумный проект, как объединение локомотива с ракетоносцем, то это должна была быть Россия. Это результат гениальной работы инженеров Коломенского тепловозостроительного института. <...> Судя по всему, проект либо сочли ненужным, либо настолько большим провалом, что о нём предпочли забыть. Было построено два прототипа, но что с ними случилось, неизвестно, — заявили аналитики.

Они предположили, что один образец могли быстро разобрать, второй же, по их словам, в последний раз замечали в 2011 году.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал появление в России нового вездехода «Хаска». Судно на воздушной подушке можно будет использовать круглогодично, в том числе в труднодоступных районах. Президент выразил надежду, что эти транспортные средства будут использованы для «сшивания» территории, чтобы не было населённых пунктов, до которых невозможно добраться.