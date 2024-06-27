Беспилотник за $140 млн: дрон НАТО RQ-4B Global Hawk, наблюдающий за Крымом

Ряд Telegram-каналов сообщили о некоем инциденте в небе над Черным морем с американским беспилотником-разведчиком RQ-4B Global Hawk, который был причастен к атакам на Крым и Севастополь.

По имеющейся информации, беспилотник либо был сбит российскими воздушными силами, либо вытеснен из региона. Официального комментария по этому поводу пока нет, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопросы журналистов в Минобороны.

Позже появилась информация о том, что мимо беспилотника пролетал российский истребитель МиГ-31. Однако он не открывал огонь и не совершал каких-либо агрессивных действий по отношению к американскому разведывательному дрону, а лишь пролетел над ним.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru