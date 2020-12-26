Беспилотник «Охотник» выполнит первый пуск ракет в 2021 году

https://static.news.ru/photo/a7a77162-481b-11eb-9f04-fa163e074e61_660.jpg БПЛА «Охотник» Фото: РИА Новости

Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» впервые применит оружие по воздушными мишеням на учениях во второй половине 2021 года.

Первые пуски ракет с борта БПЛА «Охотник» планируются на вторую половину 2021 года. Речь идёт о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух — воздух», которые ранее были отработаны на Су-57. Предусмотрены пуски по реальными воздушным мишеням, — сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.

Запланированы также испытания «Охотника» с применением ракет класса «воздух — поверхность». Таким образом, по мнению специалиста, «Охотник» можно будет использовать в качестве дальнего беспилотного истребителя-перехватчика.

«Охотник» разработан в ОКБ Сухого. Он станет первым в российской армии тяжёлым беспилотником с ударными функциями. Его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлётная масса — 20 тонн, максимальная скорость — 1000 км в час.

Как писал NEWS.ru, серийные поставки в войска тяжёлого беспилотного летательного аппарата «Охотник» начнутся в 2025 году. В аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщили, что основные испытания аппарата запланированы на 2023–2024 годы. «Охотник» станет базой для размещения средств поражения и бортовых средств воздушной разведки.