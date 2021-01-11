Беспилотник «Охотник» бомбой уничтожил наземную цель

https://static.news.ru/photo/cb2c006c-546e-11eb-b484-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот vk.com/mil

Российский тяжёлый ударный беспилотник С-70 «Охотник» в рамках лётных испытаний сбросил бомбы по наземной мишени на полигоне Ашулук в Астраханской области. Неуправляемые авиабомбы весом 500 кг попали в цель.

Цель была поражена с высокой точностью, — цитирует свой источник РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что точность бомбометания объясняется наличием на «Охотнике» новейшего прицельно-навигационного комплекса. Он позволяет применять свободнопадающие боеприпасы с точностью, приближающейся к высокоточному управляемому оружию. Поражать наземные цели «Охотник» способен в автономном режиме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что серийные поставки в войска тяжёлого беспилотного летательного аппарата «Охотник» начнутся в 2025 году. Основные испытания аппарата запланированы на 2023–2024 годы. «Охотник» станет базой для размещения средств поражения и бортовых средств воздушной разведки.