Белый дом заподозрил РФ в создании двух противоспутниковых систем

https://static.news.ru/photo/ca062f50-3fc4-11eb-bb2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Власти Соединённых Штатов Америки выражают озабоченность созданием и размещением Россией минимум двух альтернативных типов противоспутникового вооружения, заявили 16 декабря представители Космического командования США.

Соединённые Штаты [Америки] озабочены идущей в РФ разработкой и размещением ряда наземных и космических систем противоспутникового оружия, — заявил глава Космического командования Джеймс Дикинсон, чьи слова цитирует сайт ведомства.

Официальный Вашингтон отметил, что первый тип кинетического оружия — это противоспутниковая система прямого перехвата (DA-ASAT), она способна разрушить спутник на низкой орбите. По данным Космического командования, Москва не один раз уже испытала данную технологию.

Если она будет использована, образовавшиеся обломки могут создать угрозу коммерческим спутникам и необратимо загрязнить космическое пространство, — добавили военные.

Вторым комплексом, считают в Белом доме, является система ASAT, размещаемая в космическом пространстве. Её возможности якобы были продемонстрированы РФ в 2017-м и 2020 году. В США уверены, что подобные действия Москвы представляют потенциальную угрозу.

В Минобороны РФ 15 июля действительно сообщили об манёврах новейшего малого спутника-инспектора, в ходе которых он обследовал с близкого расстояния другой отечественный аппарат. В российском ведомстве рассказали, что речь идёт о запуске платформы «Космос-2519», от которого в августе того года отделился малый модуль, получивший в каталоге ВВС США название «Космос-2521». Обе эти ситуации, по мнению американцев, не похожи на простые проверки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. Об этом заявили в Космическом командовании Соединённых Штатов.