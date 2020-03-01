https://static.news.ru/photo/4f8b092e-5ba1-11ea-a88d-fa163e074e61_660.jpg Фото: royalnavy.mod.uk

Совместная тренировка белорусских миротворцев и подразделений морской пехоты Великобритании пройдёт в Белоруссии. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

Там уточнили , что манёвры организованы в рамках подготовки роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН.

В последний день февраля в Белоруссию прибыли британские военнослужащие из состава передовой группы сопровождения снаряжения. Основной состав морских пехотинцев прибывает 1 марта.

Тренировка будет проходить в течение двух недель — до 14 марта.

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