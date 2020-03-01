Совместная тренировка белорусских миротворцев и подразделений морской пехоты Великобритании пройдёт в Белоруссии. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.
Там
В последний день февраля в Белоруссию прибыли британские военнослужащие из состава передовой группы сопровождения снаряжения. Основной состав морских пехотинцев прибывает 1 марта.
Тренировка будет проходить в течение двух недель — до 14 марта.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Польше начались крупнейшие за последние годы учения американских военных Defender Europe 2020. Их цель — отработать переброску войск США в Европу.
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