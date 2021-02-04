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Белоруссия в октябре 2022 года получит вторую партию самолетов Су-30СМ

08:30, 05 февраля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В октябре 2022 года Вооружённые силы Белоруссии получат вторую партию многоцелевых истребителей Су-30СМ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

По имеющимся данным, в настоящее время белорусское Минобороны и корпорация «Иркут» заключили контракт на поставку двух партий самолётов Су-30СМ в количестве четырёх единиц каждая.

Исполняя обязательства по контракту, «Иркут» в ноябре 2019 года поставил первую партию самолетов. Поставка второй партии спланирована на октябрь 2022 года, — говорится в сообщении.

Также в силовом ведомстве отметили, что новые контракты на поставку очередной партии самолётов предполагается заключить уже в нынешнем году.

Ранее NEWS.ru сообщил, что власти Украины после аварий и отключения энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС обратились за помощью к Белоруссии.

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