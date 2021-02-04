Белоруссия в октябре 2022 года получит вторую партию самолетов Су-30СМ

В октябре 2022 года Вооружённые силы Белоруссии получат вторую партию многоцелевых истребителей Су-30СМ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.
По имеющимся данным, в настоящее время белорусское Минобороны и корпорация «Иркут» заключили контракт на поставку двух партий самолётов Су-30СМ в количестве четырёх единиц каждая.
Исполняя обязательства по контракту, «Иркут» в ноябре 2019 года поставил первую партию самолетов. Поставка второй партии спланирована на октябрь 2022 года, —
Также в силовом ведомстве отметили, что новые контракты на поставку очередной партии самолётов предполагается заключить уже в нынешнем году.
Ранее NEWS.ru сообщил, что власти Украины после аварий и отключения энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС обратились за помощью к Белоруссии.