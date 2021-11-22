Баранец усомнился в умении украинских военных использовать Javelin

Большинство украинских военных не знают, как правильно использовать противотанковые комплексы Javelin, поэтому американские инструкторы стараются не подпускать Вооружённые силы Украины (ВСУ) к столь опасному оружию, заявил военный обозреватель Виктор Баранец. Даже поверить в то, что украинцы использовали Javelin на юго-востоке Украины, сложно, потому что Киев стал прибегать к вранью по совету американских коллег, пишет «ПолитЭксперт».

Американцы не подпускают украинцев к использованию Javelin, потому что считают их глупыми. Они не знают технологии использования комплексов. Там был интереснейший случай, когда ракета без боеголовки во время учебных занятий выпрыгнула и упала рядышком. А если бы она взорвалась? Если ВСУ будут использовать комплексы, то только под контролем американских инструкторов, что и делается, — пояснил Баранец.

Оно посоветовал не верить заявлениям Киева об использовании Javelin. В качестве аргумента своей позиции он напомнил, как украинцы «смонтировали удары турецких Bayraktar», а позже Минобороны страны признало, что этого не было. В любом случае, уточнил Баранец, даже если Javelin есть на вооружении у ВСУ, военные ЛДНР смогут справиться с этим противотанковым комплексом.

Это оружие эффективно лишь в условиях отсутствия дождя, снега или тумана. Если имеется одно из трёх негативных погодных условий, то комплекс становится слепым. При идеальной погоде и профессиональном использовании такое оружие действительно может повредить танк, — резюмировал он.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что Украина может уничтожить ДНР и ЛНР в кратчайшие сроки с помощью Javelin. По его мнению, против этого противотанкового комплекса не существует самостоятельных средств защиты.