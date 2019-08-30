https://static.news.ru/photo/83168202-cbb2-11e9-a834-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Военные ракетного соединения ВВО выполнили в Астраханской области учебный пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

По данным департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны, тактические учения прошли на полигоне «Капустин Яр». Военнослужащие ликвидировали цель, имитирующую критически важный объект условного противника.

По результатам ракетного удара учебная цель была уничтожена, — отметили в ведомстве.

Во время учений расчёты ОТРК «Искандер» выполнили нормативы по переводу ракетного комплекса из походного положения в боевое, перегрузке снарядов с транспортно-заряжающих машин на самоходные пусковые установки и нанесению удара по указанным координатам, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что расчёты комплекса «Искандер» Балтийского флота на учениях в Калининградской области провели тренировки по нанесению условных ракетных ударов. Мероприятия прошли на фоне учений ВМС стран НАТО Baltops-2019, проходящих в этом регионе.