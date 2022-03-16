«Аж руки зачесались»: Кадыров о передаче «оружия янки» Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился в своём Telegram «шикарными, радостными, обнадёживающими новостями из Вашингтона». Так он оценил информацию о передаче американцами оружия на Украину и выделении средств в размере одного миллиарда долларов. Кадыров подчеркнул, что раньше российским военным на Украине доставались «какие-то хиленькие трофеи».

Такие скучные и неинтересные, что бойцам становилось грустно, не помогали даже запах пороха, звуки выстрела САУ. Мы долго думали, как бы развеселить наших бойцов, но никак не ожидали, что с этим помогут американцы, — написал глава Чечни.

Он перечислил вооружения, которые американцы передадут киевскому режиму: огнестрельное оружие, бронежилеты, «джавелины», дроны и много «других вкусностей». Причём все эти трофеи уже «разделили между собой наши гвардейцы», подчеркнул Кадыров.

Наконец-то, мы увидим пресловутое американское оружие, которым хвастаются в голливудских фильмах янки! Я погуглил кое-что из списка, и аж руки зачесались и слюни потекли, — добавил он.

Впрочем, глава республики уверен, что США и в этот раз перекинут что-то «списанное и далеко не лучшего качества».

Американский президент Джо Байден ранее позволил себе громкое заявление в адрес главы России Владимира Путина. Он назвал президента РФ «военным преступником», выступая в среду в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву. Байден пообещал, что США будут оказывать украинской экономике прямую финансовую помощь.