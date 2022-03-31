Австралия отправит Украине бронетранспортёры Bushmaster

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна направит Украине несколько бронетранспортёров Bushmaster по просьбе президента этой страны Владимира Зеленского. Министр обороны страны Питер Даттон в свою очередь уточнил, что речь идёт о трёх или четырёх единицах техники. В настоящее время прорабатывается вопрос логистики, передаёт ТАСС.

Мы уже отправляем наше оружие, боеприпасы и гуманитарную помощь на Украину. Теперь мы отправим бронетехнику — бронетранспортёры Bushmaster, — рассказал Моррисон.

В Минобороны Австралии не исключают возможность закупки аналогичной техники у Франции и Германии вместо поставок Bushmaster. По мнению военных, так будет быстрее и практичнее.

Британское издание The Times со ссылкой на источники в британском правительстве ранее сообщило, что Лондон рекомендует Киеву пока не заключать соглашение с Россией. В правительстве считают, что соглашение должно быть подписано только тогда, когда Украина «будет находиться в максимально сильной позиции». Отмечается, что в Британии не разделяют стремления Вашингтона, Парижа и Берлина пойти на значительные уступки Кремлю. Премьер-министр Борис Джонсон, в свою очередь, призывает усиливать давление на Москву до тех пор, пока «российские войска не покинут Украину, включая Крым».