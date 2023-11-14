Авиаэксперт назвал главный признак Су-57 как самолета пятого поколения Летчик Красноперов: самолеты пятого поколения должны быть невидимы для радаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главным критерием, по которому Су-57 относится к пятому поколению боевой авиации, является незаметность для радаров, рассказал NEWS.ru летчик-инструктор, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов. По его словам, даже предыдущую модель, истребитель-бомбардировщик Су-35, отнесли не к пятому поколению, а к поколению 4++ именно из-за его заметности для радаров.

В авиации понятия двигателей первого или второго этапов — чисто условные и не относятся к понятию самолета пятого поколения. Например, самолет Су-35 относится к поколению 4++, и единственный «плюсик», которого ему не хватает до пятого поколения, — это невидимость для радаров. То есть по двигателю он уже самолет пятого поколения. И «++» относятся к вопросу невидимости из-за отсутствия специального покрытия корпуса. А Су-57 уже имеет как раз покрытие, делающее его малозаметным для радаров. И он уже полностью относится к пятому поколению, — сказал Красноперов.

Он отметил, что главной характеристикой следующего, шестого поколения боевой авиации будет отсутствие пилота. Самолеты шестого поколения должны будут не только летать, но и иметь возможность выполнять боевые задачи в беспилотном режиме.

Кроме того, Красноперов отметил, что модернизация двигателей для самолетов не прекращается и идет постоянно. Именно поэтому на свет появились варианты первого и второго этапов для Су-57, хотя, по сути, речь идет о глубоко модернизированном двигателе от самолетов поколения 4++.

В принципе, эти двигатели — те же самые, что были для самолетов поколения 4++, только в чем-то улучшенные. Например, первый этап — это один расход топлива, а на втором этапе поставили какую-то деталь внутрь и он стал более экономичным, у него меньше расход топлива, другая концентрация горючей смеси, больше дальность полета и так далее. Но производители же не пишут, что поставили на Су-57 абсолютно новый двигатель, нет. Это просто доработка базового, — пояснил Красноперов.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили о начале установок на истребитель Су-57 двигателей второго этапа, что увеличивает боевые возможности самолета. При этом в корпорации подчеркивают, что даже с двигателем первого этапа истребитель отвечает основным требованиям к самолету пятого поколения.

13 октября американский журнал Military Watch Magazine признал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 по своей огневой мощи превосходит любые зарубежные аналоги. Специалисты подчеркнули, что одним из главных преимуществ самолета является способность использовать ракету Р-37М. По их словам, это оружие способно поражать цели на более дальней дистанции, чем аналоги из США и Китая.