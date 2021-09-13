Авиация уничтожила объекты и технику противника на учениях «Запад-2021»

Экипажи бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа уничтожили пункты управления условного противника на Лужском полигоне в Ленинградской области в ходе совместных стратегических учений «Запад-2021». Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что экипажи бомбардировщиков Су-34 Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа уничтожили заглублённые командные пункты, объекты инфраструктуры и колонны бронированной и автомобильной техники условного противника. Самолёты-разведчики Су-24МР обнаружили и передали координаты наземных целей для ударной авиации по закрытым каналам связи. Экипажи бомбардировщиков отработали применение авиационных бомб весом 250 килограммов, а новейшая вычислительная подсистема СПВ-24 позволила выполнить бомбометание с максимальной точностью.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» начались 10 сентября одновременно на 14 военных полигонах. В рамках этих учений армии двух стран проверят боеспособность своего вооружения, а также отработают сценарии для защиты безопасности Союзного государства от внешних угроз.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов отчитался о ходе стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021» верховному главнокомандующему президенту России Владимиру Путину, который приехал наблюдать за активной фазой манёвров на полигон Мулино в Нижегородской области. Генерал доложил, что в учениях принимают участие около 20 тысяч военнослужащих, 5600 единиц вооружений и техники, 160 танков и 118 вертолётов.