«Гром-1»: модульная ракета для Су-57 и БПЛА «Охотник»

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Авиационная управляемая крылатая ракета 9-А-7759 «Гром-1» разрабатывалась с 2015 года корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). В 2019 году ракета прошла весь цикл положенных испытаний, и в КТРВ объявили о готовности к поставкам изделия на экспорт. Ракета может запускаться с высот от 500 до 12000 м, при этом угол пеленга цели при пуске — 360 градусов (то есть самолет может пустить ракету в заднюю полусферу, по цели, находящейся сзади). «Гром-1» предназначен для поражения целей с известными координатами — открыто расположенной живой силы противника, техники, укрепленных объектов.

Собирается по модульной схеме из боевой части (МБЧ), модуля планирования и управления (МПУ), двигательной установки (МДУ) и модуля рулевых приводов (МРП). Разработана для крепления на универсальный балочный держатель, может подвешиваться на внешней и внутренней подвеске самолетов Су-34, МиГ-35, Су-57, а в перспективе — на ударные беспилотники С-70 «Охотник» и «Альтиус».

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru