https://static.news.ru/photo/3d5492be-1e72-11ea-89eb-fa163e074e61_660.jpg Ледокол «Арктика» Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Балтийский завод сообщил, что ходовые испытания головного атомного ледокола проекта 22220 «Арктика» в Финском заливе успешно завершены.

Атомный ледокол «Арктика» успешно завершил первый этап ходовых испытаний, — говорится в сообщении компании.

Специалисты проверили ход судна от резервных дизельгенераторов. Ледокол достиг самостоятельную скорость в шесть узлов. Связь, навигация и бытовые системы ледокола также успешно показали себя в действии. Сейчас «Арктика» вернулась к достроечной стенке завода.

Как писал NEWS.ru, новый бронированный ледокол ВМФ РФ «Иван Папанин» удивил датских журналистов. Автор издания Berlinkske выпустил статью «Новый арктический кулак Путина» — именно так он и назвал российский ледокол.