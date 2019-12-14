Балтийский завод сообщил, что ходовые испытания головного атомного ледокола проекта 22220 «Арктика» в Финском заливе успешно завершены.
Атомный ледокол «Арктика» успешно завершил первый этап ходовых испытаний, — говорится в сообщении компании.
Специалисты проверили ход судна от резервных дизельгенераторов. Ледокол достиг самостоятельную скорость в шесть узлов. Связь, навигация и бытовые системы ледокола также успешно показали себя в действии. Сейчас «Арктика» вернулась к достроечной стенке завода.
Как писал NEWS.ru, новый бронированный ледокол ВМФ РФ «Иван Папанин» удивил датских журналистов. Автор издания Berlinkske выпустил статью «Новый арктический кулак Путина» — именно так он и назвал российский ледокол.
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