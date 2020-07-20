Артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» станет боевым роботом

https://static.news.ru/photo/1d8b1274-ca4c-11ea-ab65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гендиректор ЦНИИ «Буревестник» Георгий Закаменных заявил, что в перспективе российский зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» станет полностью роботизированным.

В его состав войдут машина дистанционного управления огнём, а также беспилотники для разведки и целеуказания, сообщает ТАСС. Сама боевая машина, предназначенная для уничтожения воздушных целей, станет ключевой частью роботизированного комплекса, оснащённого современной оптико-электронной прицельной системой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские специалисты приступили к испытаниям боевой роботизированной платформы «Маркер». Прежде специалисты отрабатывали управление роботом с помощью электронного планшета, теперь решено попробовать технологию голосового управления.