Артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» станет боевым роботом

Гендиректор ЦНИИ «Буревестник» Георгий Закаменных заявил, что в перспективе российский зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» станет полностью роботизированным.
В его состав войдут машина дистанционного управления огнём, а также беспилотники для разведки и целеуказания,
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские специалисты приступили к испытаниям боевой роботизированной платформы «Маркер». Прежде специалисты отрабатывали управление роботом с помощью электронного планшета, теперь решено попробовать технологию голосового управления.
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