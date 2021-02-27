Армия США испытала высокоточную «Золотую Орду»

https://static.news.ru/photo/51e7c714-790c-11eb-8d0f-96000091f725_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Специалисты исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил (ВВС) Соединённых Штатов Америки в феврале 2021 года успешно испытали систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»). Во время совместного применения сразу четырёх авиабомб GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB), интегрированных в комплекс, одновременно было поражено столько же целей.

По информации портала FlightGlobal, до этого военные тестировали лишь два снаряда. В июне 2020-го истребитель F/A-18E/F Super Hornet впервые сбросил GBU-53/B StormBreaker, интегрированную в программу «Золотая Орда». По мнению оружейников, инновация изменит «правила игры».

Кроме того, Пентагон в ходе мероприятия Air Warfare Symposium 2020 в Орландо (штат Флорида) продемонстрировал анимацию удара по условному противнику перспективной «Золотой Орды». Разработка предполагает использование искусственного интеллекта и коммуникаций.

Накануне в Чёрном море начались международные учения НАТО «Посейдон-21». Как сообщает пресс-служба Генштаба Военно-морских сил Румынии, учения стартовали в черноморском порту Констанца. Учения будут проходить на море, на суше и в воздухе. В них примут участие военные из Болгарии, Франции, Греции, Румынии, Испании, Соединённых Штатов Америки и Турции.

Ранее NEWS.ru писал, что колумнист американского издания The National Interest Джон Россомандо порассуждал о том, что ждёт НАТО в случае военного конфликта с РФ в Европе. Журналист пришёл к выводу, что группировка российских войск быстро даст отпор соединениям Североатлантического альянса в Прибалтике, если не будет увеличено присутствие военных США на этом фланге.