Армия РФ в 2021 году получит более 240 новейших танков

Подразделения Сухопутных войск РФ в 2021 году получат более 240 современных и модернизированных танков. Речь идёт о боевых машинах Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90 «Прорыв», сообщается на сайте Министерства обороны.
Обновление танкового парка, как
Ранее стало известно, что лёгкий колёсный танк «Спрут-СДМ1», который планирует создать корпорация «Ростех», больше подойдёт не для российской армии, а для спецслужб, которые борются в городах с вооружёнными террористическими организациями. Он может пойти на экспорт.