Армия РФ в 2021 году получит более 240 новейших танков

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США будут нести ответственность за тяжкие последствия для международной безопасности, если первыми разместят оружие в космосе. Вашингтон и некоторые его союзники взяли курс на подтачивание широкой международной поддержки разумных и логичных инициатив по безопасности в космосе. Это попытка «сузить» влияние России на международной арене. При этом РФ и КНР выступают за то, чтобы политико-дипломатическим путём не допустить гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «Коммерсанту».

Если США станут первой страной, сделавшей это, ответственность за сугубо дестабилизирующие тяжёлые последствия для международной безопасности и стратегической стабильности неоспоримо ляжет на Вашингтон, — отметил он. По словам Рябкова, пока...