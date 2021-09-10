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Армия РФ в 2021 году получит более 240 новейших танков

02:15, 12 сентября 2021
Армия РФ в 2021 году получит более 240 новейших танков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Подразделения Сухопутных войск РФ в 2021 году получат более 240 современных и модернизированных танков. Речь идёт о боевых машинах Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90 «Прорыв», сообщается на сайте Министерства обороны.

Обновление танкового парка, как отмечают в Минобороны, происходит ежегодно. Предприятия оборонно-промышленного комплекса поставляют в войска современные образцы бронетанковой техники, которая успешно зарекомендовала себя.

Ранее стало известно, что лёгкий колёсный танк «Спрут-СДМ1», который планирует создать корпорация «Ростех», больше подойдёт не для российской армии, а для спецслужб, которые борются в городах с вооружёнными террористическими организациями. Он может пойти на экспорт.

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