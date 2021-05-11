Армия РФ получила первый зенитно-ракетный комплекс «Витязь»

https://static.news.ru/photo/27100816-b2ec-11eb-9cf2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Южный военный округ РФ принял на вооружение первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь». Об этом рассказал командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников, передаёт РИА Новости.

По своим характеристикам С-350 предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями, — уточнил генерал.

Дворников отметил, что один из зенитных ракетных полков ЮВО уже приступил к перевооружению на новый образец военной техники. В целом, по данным командующего, зенитные ракетные войска округа на 90% укомплектованы образцами нового парка. Основу системы противовоздушной обороны ЮВО составляют комплексы С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С».

«Витязь» представляет собой многоканальную зенитную ракетную систему, разработчиком которой выступил концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». С-350 сможет эффективно защитить государственные, промышленные и военные объекты, а также группировки войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения вероятного противника.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара всё ещё ведёт переговоры с Москвой о закупке второго полка систем противовоздушной обороны C-400.