Армии НАТО получат новый сверхлёгкий пулемёт

https://static.news.ru/photo/4fc33154-b23b-11eb-b224-96000091f725_660.jpg Фото: FN Herstal / YouTube

Армии государств — членов НАТО в скором времени могут получить на вооружение новый ручной пулемёт, который придёт на смену FN Minimi. Как сообщает портал «Военное обозрение», бельгийская компания FN Herstal, специализирующаяся на стрелковом оружии, представила свою последнюю разработку — сверхлёгкий пулемёт FN Evolys.

Новинка основана на принципе ленточного питания и позиционируется как оружие поддержки уровня отделение — взвод. Пулемёт разработан в двух основных вариантах: под боеприпас калибра 5,56×45 мм и 7,62×51 мм. Две разновидности будут различаться массой в снаряжённом состоянии, длиной ствола и длиной ленты. В первом варианте снаряжённая масса составит 5,5 кг, длина ствола — 355 мм, лента рассчитана на 100 или 200 патронов. Во втором варианте масса равняется 6,2 кг, длина ствола — 406 мм, лента содержит 50 патронов. Подача лент осуществляется из специальных мягких коробов.

Эффективная дальность стрельбы FN Evolys составит 800 м для калибра 5,56 мм и 100 м для калибра 7,62 мм. Темп стрельбы — 750 выстрелов в минуту. Значительного снижения массы нового пулемёта по сравнению с аналогами удалось достичь за счёт использования алюминиевых сплавов и пластмассы. Конструкция FN Evolys выполнена на принципе отвода газов из канала ствола. Используется открытый затвор и газовый поршень короткого хода. На пулемёте установлена планка Пикаттини, имеется возможность переключать режим стрельбы с автоматического на одиночный. Новое оружие могут эффективно использовать левши.

В июле 2020 года в России завершились государственные испытания нового пистолета-пулемёта Калашникова. За основу при его разработке был взят пистолет-пулемёт «Витязь-СН». Выявленные при его серийном выпуске замечания были учтены в работе над новым оружием. В новом пистолете-пулемёте существенно улучшена эргономика как самого оружия, так и прилагаемого к нему снаряжения.