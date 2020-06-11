АПЛ «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ РФ в День России

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Новейший ракетный подводный крейсер «Князь Владимир» передали в состав ВМФ РФ. Церемония прошла 12 июня, в День России, под руководством главнокомандующего Военно-морским Флотом адмирала Николая Евменова. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.

Также в церемонии приняли участие командующий Северным флотом Александр Моисеев, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и не только. Евменов на принятии АПЛ в состав ВМФ подчеркнул, что «Князь Владимир» — это крейсер, не имеющий аналогов в мире. И особенно символично, что он вошёл в состав флота именно в День России.

Это событие подчёркивает статус РФ как великой морской державы, обладающей океанским флотом. Ракетный подводный крейсер воплотил в себе передовую научную мысль наших учёных и кораблестроителей, — приводит РИА Новости слова главнокомандующего ВМФ.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» обладает низкой шумностью и улучшенной системой управления. Корабль оснащён комплексом из 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с ядерным зарядом и современным торпедным оружием — 533-мм аппаратом.

Как ранее писал NEWS.ru, «Князь Владимир» усилитмощь Военно-морского флота России, пишет журнал The National Interest.