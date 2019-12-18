https://static.news.ru/photo/611e3108-2270-11ea-869a-fa163e074e61_660.jpg Тосимицу Мотэги и Сергей Лавров Фото: МИД России/flickr.com

В последнюю неделю декабря Россия и Япония проведут совместные учения в Аденском заливе, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Тосимицу Мотэги. Впервые они прошли в ноябре 2018 года.

В последнюю неделю декабря запланированы российско-японские учения по противодействию пиратству в Аденском заливе, — сказал дипломат.

О запланированных на декабрь 2019 года совместных российско-японских учениях ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее NEWS.ru писал, что одной из повесток встречи Сергея Лаврова с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги стала необходимость усиления взаимодействия двух стран в сфере борьбы с терроризмом.