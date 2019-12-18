В последнюю неделю декабря Россия и Япония проведут совместные учения в Аденском заливе, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Тосимицу Мотэги. Впервые они прошли в ноябре 2018 года.
В последнюю неделю декабря запланированы российско-японские учения по противодействию пиратству в Аденском заливе, — сказал дипломат.
О запланированных на декабрь 2019 года совместных российско-японских учениях ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ранее NEWS.ru писал, что одной из повесток встречи Сергея Лаврова с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги стала необходимость усиления взаимодействия двух стран в сфере борьбы с терроризмом.
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