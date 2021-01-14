Анкара продолжает диалог с Москвой о поставках второго полка С-400

https://static.news.ru/photo/fc49949e-565c-11eb-8448-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турция продолжает переговоры с РФ по поводу возможного приобретения второго полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил 14 января глава Минобороны республики Хулуси Акар. С-400 находятся не только на вооружении армии РФ, но и закупаются многими иностранными партнёрами. Так, подобные системы, кроме Анкары, есть уже у Китая и Индии. Покупкой С-400 интересуются Ирак, Египет, Саудовская Аравия, Катар и Вьетнам.

Для Анкары было бы проблематично отказаться от покупки российских систем ПВО С-400. Мы рассчитываем, что разногласия с США по этой теме смогут быть решены путём диалога. <...>Турция продолжает вести переговоры с Россией о приобретении второго полка С-400, — цитирует руководителя ведомства телеканал.

Кризис в отношениях между Вашингтоном и Анкарой разгорелся в июле 2019 года. США требовали от республики купить комплексы Patriot вместо C-400 у РФ. Глава Турции Реджеп Эрдоган отказался идти на уступки. Тогда Белый дом пригрозил ввести санкции, а также лишить союзника НАТО новых американских истребителей F-35.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что российская зенитная ракетная система С-400, которую Турция купила у РФ, несовместима с технологиями НАТО. Он добавил, что данные комплексы могут угрожать авиации Блока, писал NEWS.ru. По его словам, Альянс в связи с этим приветствует переговоры Турции с остальными государствами — членами союза о возможных поставках систем ЗРК Patriot или SAMP/T.