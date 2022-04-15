ANI: Индия отказалась от покупки российских военных вертолётов

Власти Индии отказались от закупки почти 50 российских военно-транспортных вертолётов Ми-17В-5, сообщает новостное агентство ANI. Отмечается, что решение о закрытии сделки было принято в том числе руководством индийских военно-воздушных сил. Соглашение между странами было заключено около 10 лет назад.

В публикации сказано, что в Нью-Дели решили развивать местную программу по созданию вертолётов средней грузоподъемности в рамках проекта «Сделано в Индии». Российские летательные аппараты должны были войти в состав Вооружённых сил Индии и других авиационных ведомств.

Доктор военных наук Константин Сивков ранее заявил, что основная часть исправных украинских боевых самолётов и вертолётов была уничтожена в первые дни военной спецоперации. По словам эксперта, находящиеся в воздухе единичные летательные аппараты военно-воздушных сил Украины не могут существенно повлиять на ход событий.

Он назвал глупостью попытки Киева вводить в эксплуатацию неисправную технику. Отмечается, что на начало спецоперации на вооружении Украины находилось 152 самолёта и 149 вертолётов. В настоящее время украинские войска располагают 21 самолётом и 45 вертолётами.