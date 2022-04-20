Военный аналитик оценил маскировку российских «Искандеров»

Российские ракетные комплексы «Искандер» замаскированы мультиспектральным камуфляжем, заявил американский военный аналитик Дилан Малясов, передаёт «ПолитРоссия». Это защищает вооружение от обнаружения украинской разведкой, отметил он.

Все машины «Искандера» были оснащены мультиспектральным камуфляжем, чтобы снизить риск обнаружения украинскими разведывательно-ударными беспилотниками. <...> Она (маскировка. — NEWS.ru) обеспечивает скрытность в ближнем инфракрасном, тепловом и широкополосном радиолокационных диапазонах, она обманывает умные боеприпасы, а также даёт тактическое и оперативное преимущество, — считает Малясов.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчётов комплекса «Искандер» по уничтожению командного пункта механизированной бригады Вооружённых сил Украины. Информацию о целях российские военные получили по разведывательным каналам, она подтвердилась при проверке и уточнении техническими средствами разведки.

До этого с помощью данных комплексов российские военные уже уничтожили четыре склада вооружения и украинской техники, а также три района сосредоточения личного состава в населённых пунктах Попасное, Ямполь и Краматорск.