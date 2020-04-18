Американское СМИ оценило российские «Цирконы»

https://static.news.ru/photo/edabf00a-81b7-11ea-9e7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: acebook.com/mod.mil.rus/Global Look Pres

Российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» представляют серьёзную угрозу для любого флота из-за своей скорости.

Как сообщает американское издание National Interest, «Цирконы» способы развивать скорость в пять раз выше скорости звука (пять Махов). Более того, российские военные хотят довести её до девяти Махов.

Полёт со скоростью более пяти Махов обеспечит столько кинетической энергии, что даже заполненная бетоном боеголовка спровоцирует мощный взрыв при попадании в землю или проделает дыру в авианосце, — отмечает издание.

Кроме того, автор статьи отмечает, что такую ракету практически невозможно перехватить и уничтожить в воздухе из-за её скорости и манёвренности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продолжающиеся государственные испытания корабельного ракетного комплекса «Циркон» включают в себя пуски гиперзвуковой ракеты из подводного положения с субмарины «Северодвинск». Прежде планировались стрельбы с головной подлодки усовершенствованного проекта 885М «Казань», но её испытания затягиваются.