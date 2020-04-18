Американское СМИ оценило российские «Цирконы»

Российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» представляют серьёзную угрозу для любого флота из-за своей скорости.
Как
Полёт со скоростью более пяти Махов обеспечит столько кинетической энергии, что даже заполненная бетоном боеголовка спровоцирует мощный взрыв при попадании в землю или проделает дыру в авианосце, — отмечает издание.
Кроме того, автор статьи отмечает, что такую ракету практически невозможно перехватить и уничтожить в воздухе из-за её скорости и манёвренности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что продолжающиеся государственные испытания корабельного ракетного комплекса «Циркон» включают в себя пуски гиперзвуковой ракеты из подводного положения с субмарины «Северодвинск». Прежде планировались стрельбы с головной подлодки усовершенствованного проекта 885М «Казань», но её испытания затягиваются.
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