Американские СМИ назвали самое опасное российское оружие для НАТО

https://static.news.ru/photo/0a439bc6-4370-11eb-84ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Зенитно-ракетную систему С-400 «Триумф» можно назвать «главным страхом» для вооружённых сил НАТО, считают авторы американского издания The National Interest.

С-400 является одной из ведущих систем противоракетной обороны в мире и ключевым продуктом российского экспорта, — приводит Lenta.ru выдержку из статьи американского журнала.

В статье отмечается, что С-400 «Триумф» по характеристикам и возможностям в значительной степени превосходит своего предшественника — систему С-300 «Фаворит». Среди ключевых преимуществ С-400 — универсальность в возможности использовать разные виды ракет, способности обнаруживать самолёты с технологией стелс, а также высокая помехоустойчивость ЗРС.

В публикации отмечается, что системы С-400 находятся не только на вооружении армии РФ, но и закупаются многими иностранными партнёрами. Так, подобные системы есть уже у Китая, Турции и Индии, а также покупкой российских ЗРС С-400 интересуются Ирак, Египет, Саудовская Аравия, Катар и Вьетнам.

Как ранее писал NEWS.ru, госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что цель американских санкций против Турции из-за покупки российских зенитных систем (ЗРС) С-400 — помешать России получать доходы и влияние.