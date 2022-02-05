Американское издание 19FortyFive назвало лучший танк всех времён

Обозреватель издания 19FortyFive Брент Иствуд заявил, что американский M1 Abrams является лучшим танком всех времён. Журналист якобы руководствуется данными по потерям в Войне в Персидском заливе (1990–1991 гг.), в ходе которой американцы потеряли 18 танков. Он отметил, что девять из них были выведены с поля боя из-за повреждений.

К началу первой войны в Персидском заливе M1A1 Abrams был готов к бою с различными танками иракской армии советского производства, такими как Т-55, Т-62 и Т-72, — рассказал Иствуд.

Он добавил, что техника совершенствуется до сих пор. В частности, модификацию M1A2 от M1A1 отличают улучшенный боевой модуль, тепловизор, информационная система и система навигации. Он отметил, что в варианте M1A2 SEPv3 танк становится ещё более смертоносным и защищённым.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что западные системы противовоздушной обороны (ПВО) не могут обеспечить эффективную защиту от российских ракетных комплексов «Искандер-М», потому что это оружие оснащено двумя типами ракет: баллистическими и крылатыми. По его словам, западные защитные системы одинаково неэффективны против обоих типов ракет.