Американский журналист отказался считать Ту-160 обычным бомбардировщиком

Стратегический ракетоносец Ту-160 «Белый лебедь», стоящий на вооружении только в РФ, является устаревшим, но самым быстрым, большим и тяжёлым представителем класса в истории. Внешне он напоминает собрата из США Rockwell B-1 Lancer, подстегнувшего советских конструкторов «ответить» США появлением Ту-160, считает журналист американского издания The National Interest (NI) Питер Сучиу. По его словам, российский «стратег» не является классическим бомбардировщиком и похож на «гигантский летающий ракетный грузовик», в чём и заключается его превосходство над B-1.