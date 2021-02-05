Американский ветеран признал Су-57 победителем F-15EX

https://static.news.ru/photo/e6d34e14-6897-11eb-aad6-96000091f725_660.jpg Су-57 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский истребитель четвёртого поколения F-15EX Advanced Eagle вряд ли победит самолёты пятого поколения — российский Су-57 и китайский J-20. Такое мнение высказал ветеран Корпуса морской пехоты США Алекс Холлингс. При этом он считает маловероятной встречу F-15EX и Су-57 в воздухе.

Проблемная российская программа Су-57 терпела неудачу за неудачей, и на сегодняшний день в наличии имеется только около 13 истребителей. Ожидается, что производство увеличится, однако у России нет средств для того, чтобы действительно разместить масштабный парк таких малозаметных истребителей, — написал в блоге Sandboxx Холлингс.

Он также отметил, что у китайского J-20 имеются проблемы с двигательной установкой.

Ссылаясь на статистику воздушных боёв с участием американского истребителя F-15 Eagle, пехотинец называет его последнюю модификацию «самым крутым истребителем четвёртого поколения на планете», при этом не исключая, что истребителям пятого поколения он всё же проиграет.

Как писал NEWS.ru, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала видеоролик, в котором показаны производство и полёт первого серийного истребителя пятого поколения Су-57. В первой части видео демонстрируются различные этапы сборки самолёта и проверки специалистами работы его систем на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе (КнААЗ) имени Юрия Гагарина. В финале ролика боевая машина поднимается в воздух.

Первый серийный Су-57 поступил на вооружение ВКС РФ в декабре 2020 года. Официально он числится на вооружении у одного из авиаполков Южного военного округа. В настоящее время самолёт находится в Государственном лётно-испытательном центре имени Чкалова в Ахтубинске Астраханской области, где используется для испытания новейших гиперзвуковых средств поражения. Согласно действующей программе вооружений, ВКС должны получить 76 Су-57 к 2028 году.