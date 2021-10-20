Американский обозреватель назвал Заполярье потенциальным полем боя

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Крылатые ракеты «Калибр-К» будут установлены в грузовых контейнерах российского патрульного арктического судна проекта 23550 «Иван Папанин». Это делает Заполярье потенциальным полем боя, заявил обозреватель американского портала 19FortyFive Майкл Пек. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Вооружённый ракетами «Калибр» ледокол «Иван Папанин» будет обладать изрядной огневой мощью, особенно для транспортного судна, — сообщил Майкл Пек.

Он добавил, что корабль может выгрузить ракеты на сушу, чтобы сформировать ракетную батарею наземного базирования. Комплексы «Калибр» Майкл Пек сравнивает с американскими «Томагавками».

Крылатые ракеты комплекса «Калибр-НК» были успешно запущены по условному противнику 7 октября. В учениях участвовали корабли Каспийской флотилии ВМФ РФ.

Ранее в японском издании Nihon Keizai утверждали, что Россия пытается установить выгодные для себя правила судоходства по Северному морскому пути. Действия Кремля были названы агрессивными.