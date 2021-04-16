Американский истребитель F-16 уничтожил беспилотник на рекордном расстоянии

https://static.news.ru/photo/81c08382-9f76-11eb-8e8d-96000091f725_660.jpg Фото: wiki2.org

Истребитель F-16 Eagle ВВС США поразил цель на расстоянии более 160 километров, что является рекордом. Это произошло в ходе учений в районе Мексиканского залива, которые прошли в марте.

Выстрел был произведён ракетой AIM-120D Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile по беспилотнику BQM-16. Этот рекорд свидетельствует о том, что по дальности полёта американские ракеты приблизились к российским и китайским. Издание The Drive уверяет , что показатель у российской ракеты Р-37 составляет 200 километров.

Ранее издание The American Conservative написало, что войска НАТО не смогут справиться с российскими ракетно-артиллерийскими комплексами. Эксперты отмечают, что несколько залпов из БМ-30 «Смерч» опустошат территорию размером с Центральный парк Нью-Йорка в считанные минуты. Издание напоминает, что Вашингтону нельзя недооценивать российскую армию, которая оснащена современными вооружениями и имеет богатый опыт реальных военных операций.

Как писал NEWS.ru, американские военные намерены увеличить дальность ракет Precision Strike Missile с 500 километров до 1600, чтобы противостоять российским истребителям. Это оружие должно поступить на вооружение в 2023 году. Генерал Джон Рафферти заявил, что такая ракета класса «земля — земля» способна уничтожить российскую систему С-400. Он добавил, что сейчас успешно прошли первые испытания и вскоре начнётся серийное производство.