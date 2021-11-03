В США раскрыли экспортные возможности российской авиации

В американском издании National Interest (NI) появилась статья, где оцениваются экспортные возможности российской авиации. Её автор, эксперт Марк Эпископос, рассуждает об «агрессивной стратегии Кремля по экспорту вооружений» на фоне передачи в серийное производство новейшего самолёта-разведчика А-50У — разработки Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева.

A-50У является модернизацией советского самолёта A-50, бортового самолёта радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ). Один из многих вариантов Ил-76, выпущенных в 1980-е годы, А-50 оснащён радиолокационной системой наблюдения «Лиана», которая позволяла отслеживать в реальном времени до десяти целей, — сообщил автор.

В этой статье эксперт рассказал о целом ряде значительных технических усовершенствований в обновлённой модели А-50У. В частности, он не обошёл вниманием новую установку РЛС (радиолокационную станцию) «Шмель-М». Её создал специально для этого самолёта концерн радиостроения НПО «Вега». Благодаря РЛС, которая напоминает по своему виду металлический купол, А-50У получил характерную форму «самолёта-гриба».

Как сообщает производитель, «Шмель-М» отличается облегчённой конструкцией и новейшим программным обеспечением.

Хотя конструкция и размеры А-50У по-прежнему основаны на Ил-76 и поэтому в значительной степени не отличаются от А-50, производитель утверждает, что сам радиолокационный купол легче за счёт современных компонентов «Шмель-М». Он также более эффективен, так как способен отслеживать воздушные цели на расстоянии до 650 км и наземные цели на расстоянии до 300 км. Он может одновременно отслеживать около 300 наземных или 40 воздушных целей, — отметил Эпископос.

Также автор обратил внимание на новую оцифрованную систему управления самолётом, которая значительно облегчает работу оператора и сводит к минимуму риски человеческого фактора.

Как и многие из недавних пополнений в модельном ряду российских самолётов, A-50У был применён в Сирии в 2018 году. Помимо ощутимых результатов полевых испытаний в области исследований и разработок, современный самолёт ДРЛОиУ позволил бы России обеспечить соблюдения ею своих обязательств в северной части Сирии, в «зоне деэскалации», на последней стадии сирийской гражданской войны, — сообщил эксперт.

Эпископос также не обошёл вниманием схожесть конструкции и функций А-50У с американским самолётом ДРЛОиУ Boeing E-3 Sentry. По информации эксперта, в 2000-х годах Россия вела переговоры по экспорту этого летательного средства с Пекином, однако они не увенчались успехом. Теперь потенциальным покупателем может быть Индия.

Ранее сообщалось о том, что на российской военной базе в городе Эль-Камышло в Сирии впервые появились российские многоцелевые истребители Су-35С. Данные самолёты могут наносить удары по наземным целям, самолёт оснащён большим количеством управляемых авиабомб, а также ракетами «воздух — поверхность» и крылатыми ракетами.