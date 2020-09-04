Американские СМИ назвали возможных покупателей российской «Арматы»

https://static.news.ru/photo/f29e46a2-ef86-11ea-96f7-fa163e074e61_660.jpg Т-14 «Армата» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американское издание The National Interest, ссылаясь на источники, сообщает, что покупателем российского танка Т-14 «Армата», вероятнее всего, станет Индия.

Также в числе возможных приобретателей в материале обозначаются Египет, Вьетнам и Белоруссия. Американское СМИ отметило, что в Индии 86% военной продукции имеет или российское, или советское «происхождение». Именно поэтому Нью-Дели позиционируется как наиболее вероятный покупатель «Арматы».

В Индии, в свою очередь, считают, что Т-14 едва ли станет покупать КНР. Это предположение объясняется тем, что собственный танк VT-4 Китай называет одним из лучших в мире.

Индия же обладает в настоящее время устаревшими Т-72. Следовательно, в новых танках страна нуждается. Россия же заинтересована в иностранных заказчиках на танк Т-14 «Армата», передаёт The National Interest.

Как ранее писал NEWS.ru, американский публицист Питер Сучиу заявил, что создатели беспилотной версии российского танка Т-14 «Армата» смогли решить проблему, которая присуща машинам с дистанционным управлением. По его словам, речь о круговом обзоре, который конструкторы обеспечили, установив на боевую машину широкоугольные видеокамеры.