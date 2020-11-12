Американские СМИ назвали устрашающими кадры с бомбардировщиками ВКС РФ

https://static.news.ru/photo/f3969014-24b0-11eb-8131-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство обороны РФ

Издание Drive из США отреагировало на публикацию Министерством обороны РФ фотографий российских стратегических бомбардировщиков с боеприпасами, назвав кадры «устрашающими».

СМИ обратило внимание на кадры с самолётами Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, перед которыми разложены бомбы и ракеты, которые они способны нести на борту, отметив, что эти снимки — редкий случай посмотреть на боевую загрузку отдельных представителей военной авиации РФ, пишет РИА Новости.

Издание отметило снимки с бомбардировщиком Ту-160, перед которым размещены 12 стратегических крылатых ракет Х-55СМ, самолёта Ту-95МС с ракетами Х-55СМ и Х-101/102, а также Ту-22М3.

Особое внимание издание уделяет ракетам Х-55СМ, которые в изначальной модификации разрабатывались с возможностью нести ядерный заряд, а также ракетам Х-101 и Х-102, вторая версия которых также является ядерной модификацией.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению египетских журналистов, появление у России современных зенитно-ракетных комплексов С-500 «Прометей» ознаменует начало новой эпохи господства РФ на рынке вооружений.