Американская самоходка сбила макет российской ракеты

https://static.news.ru/photo/580b7986-f105-11ea-92d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy/Global Look Press

Военно-воздушные силы США на учениях отработали действия в случае военного конфликта с РФ. На полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико самоходная артиллерийская установка M109 Paladin c 155-миллиметровой гаубицей сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету.

Об этом сообщило издание Breaking Defense. Самоходка управлялась системой ведения боевых действий Advanced Battle Management System. По «российской ракете» огонь вёлся сверхскоростными снарядами. Всего в учениях задействовали шесть мишеней Skeeter, также их поражали ракетами AIM-9 Sidewinder, которые запускались с беспилотника MQ-9 и истребителя F-16.

Это фантастически круто, как в видеоигре, — заявил директор ВВС по закупкам Уилл Ропер.

Глава Северного командования армии США генерал Глен Ван Херк заявил, что учения убедили его в способности искусственного интеллекта давать эффективные рекомендации об организации боевых действий в случае гипотетического конфликта с Россией или Китаем.

Как передавал NEWS.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу признался, что российская сторона предложила НАТО снизить число военных учений во время пандемии COVID-19, чтобы предотвратить дальнейшее осложнение отношений. Однако западные партнёры не восприняли эту идею.