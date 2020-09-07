Американская самоходка сбила макет российской ракеты

Военно-воздушные силы США на учениях отработали действия в случае военного конфликта с РФ. На полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико самоходная артиллерийская установка M109 Paladin c 155-миллиметровой гаубицей сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету.
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Это фантастически круто, как в видеоигре, — заявил директор ВВС по закупкам Уилл Ропер.
Глава Северного командования армии США генерал Глен Ван Херк заявил, что учения убедили его в способности искусственного интеллекта давать эффективные рекомендации об организации боевых действий в случае гипотетического конфликта с Россией или Китаем.
Как передавал NEWS.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу признался, что российская сторона предложила НАТО снизить число военных учений во время пандемии COVID-19, чтобы предотвратить дальнейшее осложнение отношений. Однако западные партнёры не восприняли эту идею.
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