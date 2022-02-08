Американист заявил, что США продают Украине старое оружие

США решают задачу утилизации старого оружия, продавая его на Украину за счёт увеличенного военного бюджета, считает американист Дмитрий Дробницкий. Он назвал американский бюджет эмиссией, за которую расплачивается весь мир, пишет ИА SM-News.

Мы живём в долларовой экономике, поэтому каждый раз, когда Америка выделяет деньги на что-то, заплатят за это все. Они попутно решают задачу утилизации старого оружия. За счёт увеличенного военного бюджета, — заявил эксперт.

Американист напомнил, что при нынешнем президенте США Джо Байдене американский военный бюджет заметно увеличился со времён его предшественника Дональда Трампа. По его мнению, задача России заключается в том, чтобы понять, будут ли США отступать на заранее подготовленные позиции, создавая «дымовую завесу».

Ранее стало известно, что США направят Украине военную помощь, включающую боеприпасы, стрелковое оружие и противотанковые средства. Эти грузы доставят 45 авиарейсами. Источник в украинском Минобороны пояснил, что решение о военной поддержке Киева могут принять несколько европейских государств.

В ведомстве отметили, что правительства прибалтийских государств и Польша решили предоставить Украине материально-техническую помощь в течение этого года. По данным источника, возможность направить военную технику также рассматривают власти Албании, Нидерландов, ФРГ и Чехии.