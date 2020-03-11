https://static.news.ru/photo/bfb8e4a6-63a2-11ea-8569-fa163e074e61_660.jpg Lockheed Martin PrSM Фото: lockheedmartin.com

Американская компания Lockheed Martin завершила вторые испытания тактической гиперзвуковой ракеты PrSM, успешно поразив мишень на расстоянии 180 километров. Перспективный снаряд способен разогнаться до пяти сверхзвуковых скоростей.

Ракету Lockheed Martin называют ответом российским комплексам «Искандер», которые способны поражать цели на средних дистанциях и стоят на вооружении с 2006 года.

Разработчики заявили, что попадание было точным, однако конкретные данные не раскрывают. Запуск ракеты был произведен с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS, — передаёт «N+1».

По информации издания, первые лётные испытания PrSM прошли в начале декабря 2019 года. Тогда ракета уничтожила цель на расстоянии 240 километров. Заявленная максимальная дальность поражения — 499 километров.

Как писал NEWS.ru со ссылкой на генерала Александра Лузана, НАТО в ближайшее время не получит системы ПРО и ПВО, способные противостоять российским ракетным комплексам «Искандер-М».