Американцы сообщили о «вооружённых до зубов» российских военных

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В настоящее время Москва продолжает модернизировать свой ядерный потенциал. Российские военные «вооружены до зубов» новым оружием. К такому выводу пришли эксперты американского издания 19FortyFive.

Авторы напомнили об апрельском послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В нём национальный лидер заявил, что через три года доля современного оружия и техники в российских войсках составит около 76%. Указанный показатель в ядерной триаде, согласно словам Путина, превысит 88% уже в 2021 году. В феврале, также уточнили американцы, глава государства говорил о планирующемся оснащении российских армии и флота передовыми системами оружия. В частности, речь шла о лазерном и гиперзвуковом оружии.

Даже несмотря на то, что количество ядерного оружия в России резко сократилось после окончания холодной войны, Москва по-прежнему сохраняет запас из тысяч боеголовок, — заявили авторы материала.

Журналисты добавили, что имеются в виду также полторы тысячи боеголовок, размещённых на ракетах и бомбардировщиках. Они, подчеркнули в издании, могут достичь территории США.

Ранее американский журнал Popular Mechanics рассказал об испытаниях подводного беспилотника российского производства «Посейдон-2М39».

По данным издания, он имеет почти неограниченную дальность действия и будет стремительно приближаться к целям на американском побережье, где в итоге взорвёт двухмегатонную боеголовку. Как предполагают авторы статьи, этот термоядерный боезаряд создаст мощное цунами, которое уничтожит прибрежные города.